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- Шоу-бізнес
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У відвертій сукні і без білизни: зірка реаліті у провокаційному луку привернула увагу на церемонії
Оландрія Картен продемонструвала на червоній доріжці найсміливіший образ вечора.
Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка і зірка реалітішоу «Острів кохання» Оландрія Картен стала однією з найяскравіших гостей церемонії вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Красуня постала в ефектній відвертій сукні насиченого жовтого кольору від бренду Theophilio, яка не залишила байдужими ані фотографів, ані гостей заходу.
Вбрання з напівпрозорою спідницею мало екстремально глибоке декольте за пупок — воно чудово підкреслило пишний бюст зірки. Сукня також мала високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги, драпування і невеликий шлейф. Біля розрізу вбрання було декороване великою золотою брошкою у вигляді квітки з кристалами. Крім того, модель була без білизни.
Лук Оландрія доповнила золотистими босоніжками на шпильках і з тонкими ремінцями. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, руки — золотими браслетами і каблучками, а в пупку був пірсинг із підвіскою у вигляді хрестика з діамантами.
У Картен була довга хвиляста зачіска з боковим проділом, макіяж з довгими віями і рожевими рум’янцями, а також молочний манікюр з декором з каміння.