У відвертій сукні та капелюсі-циліндрі: Мадонна показала, як відсвяткувала 64-річчя в Італії

Попдіва Мадонна 16 серпня відcвяткувала своє 64-річчя і показала підписникам в Instagram, яку бурхливу вечірку влаштувала з цього приводу.

Зірка опублікувала закулісне відео у своєму блогу з бурхливої вечірки з нагоди 64-річчя, яку вона організувала в Італії. Медж танцювала зі своїми шістьма дітьми, зокрема зі старшою дочкою Лурдес Леон. Дівчина одяглася у срібну мінісукню з відкритою спиною.

Сама винуватка урочистості на свято приїхала в ефектній чорній сукні з глибоким декольте та розрізом спереду, а також одягла білий капелюх-циліндр із червоними губами та чорною вуаллю. Образ співачка доповнила масивними прикрасами на шиї, браслетами на зап'ясті, яскравим мейкапом та манікюром.

Мадонна танцювала, веселилася та задувала свічки на торті.

Раніше ми розповідали, як попдіва у мінішортах з'явилася на роликах під час вечірки в Центральному парку Нью-Йорка. Тоді співачка також була зі своїми дітьми.

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