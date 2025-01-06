У відвертій сукні та окулярах Celine: Майлі Сайрус продемонструвала татуювання на червоній доріжці

32-річна співачка обрала для своєї появи на премії сексуальне вбрання.

Майлі Сайрус побувала на 82-ій церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. Вона була номінована у категорії "Найкраща оригінальна пісня" за свою композицію "Beautiful That Way" із фільму "Остання танцівниця" із Памелою Андерсон у головній ролі.

На червоній доріжці артистка з'явилася у сексуальному луку. На ній була відверта чорна обтисла сукня максі від бренду Celine. Вбрання мало глибоке декольте і вирізи у формі метелика на животі, прикрашені облямівкою зі срібними лелітками і бісером.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

А ще сукня мала оголену спину з глибоким вирізом, яку Майлі продемонструвала фотографам. У цьому вбранні вона також похизувалася чималою кількістю татуювань на тілі.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Свій образ Сайрус доповнила стильними сонцезахисними окулярами Celine Triomphe, які одягла на червоній доріжці і позувала фотографам, чорним клатчем зі стразами та чорними босоніжками з камінням. Із прикрас вона обрала елегантні сережки.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

У зірки була цікава зачіска з чубчиком-шторкою, що додало її луку легкого шику, макіяж із блискучими тінями, чорними стрілками і нюдовою помадою з глянцевим покриттям.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Майлі Сайрус викупила сукню, в якій отримала першу "Греммі".

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