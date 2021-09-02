У відвертій сукні від Etro: Адріана Ліма на червоній доріжці засвітила сліди від купальника

У відвертій сукні від Etro: Адріана Ліма на червоній доріжці засвітила сліди від купальника

Бразильська модель Адріана Ліма відвідала відкриття 78-го Венеційського кінофестивалю.

Відкривався фестиваль показом фільму Педро Альмодовара "Паралельні матері" з Пенелопою Крус у головній ролі. Серед зіркових гостей були Гелен Міррен, Б'янка Балті, Сара Сампайо і Адріана Ліма.

40-річна красуня вийшла на доріжку в розкішній сукні від Etro, вбрання було без бретелей, підкреслювало пишне декольте, а також усипане паєтками і мало невеликий шлейф.

Адріана Ліма / Associated Press

На деяких знімках на декольте Ліми були помітні сліди від купальника. Все ж таки закінчилося літо і багато зірок повернулися з відпусток.

Адріана Ліма / Associated Press

До сукні з досить високим розрізом Адріана підібрала масивні золоті сережки і браслет, який нагадував товстий золотий цвях. Довге чорне волосся модель розпустила, зробила насичений макіяж з блискучими тінями на повіках і нюдовою помадою нафарбувала губи.

Адріана Ліма / Associated Press

Сукню з паєтками для виходу на червону доріжку також вибрала Гелен Міррен. 76-річна англійська акторка з'явилася перед камерами в компанії свого чоловіка.

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