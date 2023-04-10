У відвертій сукні зі східним драконом: американська танцівниця засвітила на вечірці труси і соски

Дейзія Френк одягла на паті сміливе вбрання.
Дейзія Френк відвідала вечірку у Лос-Анджелесі з нагоди святкування дня народження свого друга генерального директора цифрової мережі Zeus Network - Лемюеля Пламмера.
Дівчина обрала для своєї появи відвертий лук. На ній була асиметрична чорна сукня із зображенням кольорових східних драконів. Вбрання мало шнурівку на тулубі з одного боку, тож її стегно і нога були оголені. Через розріз Дейзія засвітила чорні труси.
А ще крізь тонку тканину були помітні соски Френк, але це анітрохи її не бентежило.
Аутфіт вона доповнила кучерявою зачіскою і макіяжем із чорними стрілками і пишними накладними віями. У руці вона тримала сумку-сідло від Christian Dior з квітковим принтом.
Взута Дейзія була у блакитні босоніжки з кристалами на екстремально високій платформі і підборах. Вона зробила довгий жовтий манікюр і педикюр.
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