У відвертому білому монокіні: Джулію Фокс сфотографували папараці на пляжі

Це було вбрання, яке мало що прикривало, але воно спочатку і не призначалося для пляжу.

Американська модель Джулія Фокс потрапила під приціл папараці на одному з пляжів Нью-Йорка, де відпочивала з подругою. 33-річна знаменитість обрала дуже сміливе вбрання, яке мало що приховувало на її тілі.

На Джулії було біле монокіні від бренду PrettyLittleThing, виготовлене із тонкої тканини, через яку чітко просвічувалися її форми. У купальника окрім вирізів була ще й бретелька-галтер, але Фокс її не одягла — вона просто висіла попереду її грудей як зав'язка.

Що цікаво, цей купальник насправді є боді і призначений для носіння не на пляж, але Джулія вирішила інакше.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Вартість такого боді зараз складає 19 доларів та 20 центів.

Купальник, як у Джулії Фокс/скріншот з www.prettylittlething.us

Цей пляжний образ модель доповнила штанами-сіткою з низьким посадженням, кепкою, сумкою-хобо та другою сумкою, у якій несла речі для відпочинку на пляжі. Також на голові у неї була кепка, а на очах сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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