У відвертому кроптопі з мереживом: співачка блиснула сосками на церемонії у Нью-Йорку
40-річна Лілі Аллен обрала для своєї появи на світському заході сміливе вбрання.
У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії CFDA Fashion Awards, яку організувала Рада модельєрів Америки. На заході зібралося чимало зіркових красунь, які хизувалися перед камерами кращими своїми вбраннями.
Один із найвідвертіших луків на івенті продемонструвала британська співачка Лілі Аллен. Жінка постала в ансамблі кольору айворі. На ній було кімоно, яке вона потім зняла, і спідниця максі з жовтим мереживом ззаду.
Та головним акцентом у луку артистки був кроптоп-смужка з мереживом і на бретельках, який лише трішки прикривав її груди. У ньому Лілі сміливо виблискувала сосками перед публікою.
Аллен доповнила аутфіт бежевими гостроносими туфлями, цікавими золотими сережками у вухах і каблучками на руках. Волосся вона зібрала у високу зачіску, зробила ніжний макіяж і рожевий манікюр.