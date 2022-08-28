У відвертому луку: американська акторка без бюстгальтера прогулялася Лос-Анджелесом

34-річна американська акторка та фотомодель афро-в'єтнамського походження Карруче Тран потрапила в обєктиви фотографів на вулицях Лос-Анджелеса.

Жінка обрала для свого виходу образ total black. На ній була сорочка, яку вона не застібала, а просто зав'язала на талії. Під нею на Тран не було бюстгальтера, тому вона світила своїм відвертим декольте.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Лук Карруче доповнила мінішортами і шкарпетками у сітку, які одягла зверху білих босоніжок. На плечі у неї висіла чорна сумочка.

Волосся акторка розпустила, одягла на очі прямокутні окуляри і завершила аутфіт каблучками і довгим червоним манікюром.

До слова, багато зірок, щоб привернути до себе увагу, виходять у світ без білизни.

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