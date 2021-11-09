У відвертому міні: Емілі Ратаковскі продемонструвала два стильних аутфіти

Вчора на вулицях Нью-Йорка 30-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі продемонструвала кілька стильних образів.

Сьогодні, у вівторок, 9 листопада, знаменитість готується випустити свій літературний дебют – книжку "Моє тіло". У понеділок Ратаковскі приїздила до студії CBS у Нью-Йорку, щоб розповісти про це.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Шанувальники побачили зірку в чотирьох різних образах. Спочатку вона була у білій водолазці зі спідницею міді кольору вівсянки та шкіряних бежевих чоботях. Потім переодяглася в сорочку з деніму та джинси. І нарешті одягла червону мініспідницю на запах зі шкіри, яку поєднала з білим трикотажним джемпером на замку та високими шкіряними чоботями.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

А потім постала перед камерами ще в одному аутфіті – пісочному штанному костюмі з подовженим жакетом оверсайз, широкими штанами, смугастою сорочкою та у водолазці кольору марсала. Аутфіт зірка доповнила взуттям в тон.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Нагадаємо, раніше Ратаковскі показала в Instagram, який вона мала вигляд у 13 років.

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