У відвертому міні: Емілі Ратаковскі продемонструвала два стильних аутфіти

Вчора на вулицях Нью-Йорка 30-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі продемонструвала кілька стильних образів.
Сьогодні, у вівторок, 9 листопада, знаменитість готується випустити свій літературний дебют – книжку "Моє тіло". У понеділок Ратаковскі приїздила до студії CBS у Нью-Йорку, щоб розповісти про це.
Шанувальники побачили зірку в чотирьох різних образах. Спочатку вона була у білій водолазці зі спідницею міді кольору вівсянки та шкіряних бежевих чоботях. Потім переодяглася в сорочку з деніму та джинси. І нарешті одягла червону мініспідницю на запах зі шкіри, яку поєднала з білим трикотажним джемпером на замку та високими шкіряними чоботями.
А потім постала перед камерами ще в одному аутфіті – пісочному штанному костюмі з подовженим жакетом оверсайз, широкими штанами, смугастою сорочкою та у водолазці кольору марсала. Аутфіт зірка доповнила взуттям в тон.
Нагадаємо, раніше Ратаковскі показала в Instagram, який вона мала вигляд у 13 років.
Читайте також:
- Несподіваний збіг: бойфренд Кайлі Дженнер подарував їй обручку, як у Емілі Ратаковскі
- Жертва моди: Емілі Ратаковскі одяглася, як дорожній знак
- У фіолетовому бікіні та з афрокосичками: струнка Емілі Ратаковскі продефілювала на модному шоу