У відвертому образі: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальним бюстом і стрункими ногами

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" Вікторія Варлей опублікувала в Instagram нову світлину із пляжної фотосесії в Маямі.

Акторка постала перед фотокамерою у сексуальному аутфіті. На ній був чорний мереживний бюстгальтер, який ідеально підкреслив її пишний бюст, і чорні труси із високою талією, які дозволили красуні показати свої стрункі ноги.

Образ Віка доповнила шкірянкою, яку спустила з плечей, поясом для панчіх і чорними шкіряними ботильйонами. На шиї у неї було цікаве кольє у вигляді тигра, а у вухах – лаконічні золоті сережки. Волосся Варлей зібрала у низький пучок і зробила макіяж смокі айс.

У дописі Вікторія поділилася порадами, як розвинути у собі відчуття впевненості:

"А я колись попереджала, кого я бісила, далі буде тільки гірше. Ну а якщо по ділу, дівчата давайте поговоримо про впевненість в собі. Є декілька моментів які важливі на шляху до впевненості і один із них: порівнюйте себе тільки з собою вчорашньою, не зациклюйтесь на складних життєвих ситуаціях, тільки слідкуйте за тим, які нові навички та знання ви від цієї ситуації отримали. Постійно навчайтесь, я переконана, що під лежачий камінь вода не тече, труд, навчання і дисципліна - найкоротший шлях до вашої мрії".

Нагадаємо, переможниця проєкту "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – показала підписникам милі знімки з коханим -Алексом Топольським.

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