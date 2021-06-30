У відвертому рожевому топі: Белла Хадід приміряла пікантний лук

24-річна американка зараз перебуває в Парижі.

Там Белла Хадід вже встигла відвідати показ Dior, де з'явилася з ніг до голови одягнена в речі від модного будинку. На Хадід того дня був чорний топ-водолазка, який просвічувався і оголював груди знаменитості.

Також в мереживному топі модель була зображена фотографами під час прогулянки вулицями Парижа.

Тепер в своєму Instagram модель запостила фотографію, на якій зображена в сексуальному і відвертому рожевому топі, люб'язно наданого французьким дизайнером Симоном Порт-Жакемю. 24-річна модель позувала для дзеркального селфі. До пікантного топу Белла підібрала мішкуваті штани-карго, низько спущені на її стегна. В одній руці вона тримала свій смартфон, а в іншій — кілька пасом свого довгого темного прямого волосся.

Белла любить привертати увагу підписників і часто постить відверті знімки в своєму фотоблогу.

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Белла Хадід в бікіні (9 фото)

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