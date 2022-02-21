У відвертому топі: британська співачка продемонструвала сексуальне декольте

23-річна Джой Крукс сходила на фешнпрезентацію у Лондоні без бюстгальтера.

Британська артистка Джой Крукс відвідала фешнзахід, присвячений випуску колекції Maximilian сезону Autumn/Winter 2022. Івент відбувся у Зеленій кімнаті готелю The Londoner у Лондоні.

Для виходу Джой обрала образ total black. На ній був плащ, топ із відвертим декольте, яке оголювало її привабливі груди, мініспідниця, щільні колготи та чоботи на грубій підошві. Свій лук вона доповнила чорною аля-балаклавою.

Джой Крукс / Getty Images

Зону декольте Крукс прикрасила намистом із червоними камінчиками та золотими кулонами. На пальцях були золоті каблучки. Гладка зачіска та макіяж з пишними віями та коричневою помадою завершили аутфіт Джой.

Ходити без спідньої білизни стало трендом нині. Тому селебріті часто виходять у світ без бюстгальтерів. Наприклад, американська акторка Зіта Васс з'явилася на вулицях Маямі у прозорій сукні міді, розшитій перлами. Красуня виблискувала сосками на камеру.

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