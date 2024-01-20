У вініловій чорній сукні та діамантах: кохана мільярдера Безоса вийшла на червону доріжку

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – вийшла на червону доріжку. Журналістка та телеведуча відвідала 21-шу щорічну церемонію вручення премії "Живі легенди авіації", яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Лорен обожнює чорний колір і для цієї появи на публіці не змінила свого стилю — жінка одягла незвичайну сукню-бюстьє з вінілу. Вбрання обтискало її фігуру, підкреслюючи талію, і мало невеликий шлейф. Вся сукня складалася з невеликих складок та драпувань.

Образ Лорен доповнила високими чорними рукавичками, а також лаконічною зачіскою та двома пасмами волосся, які обрамляли її обличчя. Макіяж у жінки був лаконічним, а ось із прикрас вона вибрала діамантові сережки.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Також великий діамант красувався на мізинці лівої руки Лорен, ймовірно, це її заручна каблучка, але через рукавички вона не змогла її надіти на безіменний палець.

Каблучка Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Цього разу у світ Санчес вийшла без Джеффа Безоса, хоча зовсім нещодавно пару бачили разом у Мілані – вони разом відвідала Тиждень моди. Лорен у столиці моди з'явилася на публіці у прозорій сукні та мініспідниці.

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