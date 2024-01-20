У вініловій чорній сукні та діамантах: кохана мільярдера Безоса вийшла на червону доріжку

Ефектна журналістка відвідала світський захід у Каліфорнії.
Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – вийшла на червону доріжку. Журналістка та телеведуча відвідала 21-шу щорічну церемонію вручення премії "Живі легенди авіації", яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.
Лорен обожнює чорний колір і для цієї появи на публіці не змінила свого стилю — жінка одягла незвичайну сукню-бюстьє з вінілу. Вбрання обтискало її фігуру, підкреслюючи талію, і мало невеликий шлейф. Вся сукня складалася з невеликих складок та драпувань.
Образ Лорен доповнила високими чорними рукавичками, а також лаконічною зачіскою та двома пасмами волосся, які обрамляли її обличчя. Макіяж у жінки був лаконічним, а ось із прикрас вона вибрала діамантові сережки.
Також великий діамант красувався на мізинці лівої руки Лорен, ймовірно, це її заручна каблучка, але через рукавички вона не змогла її надіти на безіменний палець.
Цього разу у світ Санчес вийшла без Джеффа Безоса, хоча зовсім нещодавно пару бачили разом у Мілані – вони разом відвідала Тиждень моди. Лорен у столиці моди з'явилася на публіці у прозорій сукні та мініспідниці.
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