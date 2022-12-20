У вініловій сукні та чоботях: Кайлі Дженнер сходила на вечірку з сестрою Кендалл

У цьому вбранні вона мала досить кокетливий вигляд.

Наймолодша із зіркового сімейства Кардашян-Дженнер потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі дорогою на вечірку. Кайлі одягла того вечора дуже ефектну сукню від бренду 1017 ALYX 9SM.

Вінілове вбрання чорного кольору та з сітчастою бежевою деталлю обтискало тіло дівчини, а ось поєднала вона його з чоботями на підборах та мінісумкою.

На очі вона одягла сонцезахисні окуляри, а волосся зібрала в пучок.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Ця сукня явно була зроблена для мільярдерки на замовлення, оскільки оригінальна його версія не така обтисла. Згідно з офіційним сайтом бренду, придбати таку сукню зараз можна за 418 доларів, хоча раніше вона коштувала 836 доларів.

На цю ж вечірку з Кайлі прийшла її сестра Кендалл, на якій теж була чорна сукня, але від бренду Rodarte і з гарним мереживним декольте.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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