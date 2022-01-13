У вініловому міні та з сумкою Balenciaga: Ешлі Робертс продемонструвала модний лук

У вініловому міні та з сумкою Balenciaga: Ешлі Робертс продемонструвала модний лук

Щодня Ешлі Робертс влаштовує імпровізовані покази мод у центрі Лондона, коли йде на роботу.

40-річна зірка гурту The Pussycat Dolls зараз працює на радіо та разом з Амандою Голден веде ранкове шоу Heart Breakfast.

Прокидається Ешлі дуже рано, а коли ефір закінчується і вона залишає студію, на неї біля виходу чекають фотографи. Тому зірка завжди бездоганно продумує образи, працює зі стилістами та дуже рідко повторює свої вбрання. Також Ешлі любить поєднувати в образах речі від демократичних британських брендів та аксесуари від люксових марок, особливо вона любить сумки.

Наприклад, учора свій образ Робертс доповнила маленькою чорною торбою від бренду Balenciaga. Таку ж модель сумки полюбила і Кім Кардашян.

Ешлі Робертс / Getty Images

Також на Ешлі була вінілова мініспідниця, кофта в картатий малюнок, чоботи та чорна дублянка. Завершили її лук сонцезахисні окуляри у ретро-стилі.

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