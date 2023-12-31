Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У вініловому плащі та з сумкою Hermès: бразильська модель Жизель Олівейра на відпочинку в горах

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
648
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У вініловому плащі та з сумкою Hermès: бразильська модель Жизель Олівейра на відпочинку в горах

Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

Зимові свята вона проводить на популярному курорті в штаті Колорадо.

Бразильська модель Жизель Олівейра, що прославилася своєю співпрацею з білизняним брендом Victoria's Secret, як і багато інших знаменитостей проводить зараз час на гірськолижному курорті в Аспені. Модель сфотографували папараці під час однієї з прогулянок засніженою вулицею.

Жизель Олівейра / © Getty Images
Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

30-річна Жизель одягла вініловий чорний плащ, лосини та черевики на шнурках. Образ вона завершила довгим теплим шарфом ніжно-блакитного кольору, рукавичками та сумкою від Hermès.

Також Олівейра розпустила волосся і зробила легке укладання. Але на прогулянку вона вийшла не сама, а в компанії подруги та колеги – Бруни Ліріо – бразильської моделі, теж найбільш відомої своєю роботою як модель Victoria's Secret.

Жизель Олівейра / © Getty Images
Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

Також на цьому курорті зараз проводить час співачка Мерая Кері. Зірку неодноразово фотографували у гламурних луках після шопінгу в елітних брендових магазинах.

Читайте також:

У чому стильно зустріти Новий рік? Модні поради від стилістки Хеллени Ровер

У чому стильно зустріти Новий рік? Модні поради від стилістки Хеллени Ровер

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
648
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація