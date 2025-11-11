У вінілових рукавах і з довжелезними нігтями: Синтія Еріво викликала фурор на прем’єрі сиквелу "Wicked: Чародійка"

Синтія Еріво / © Associated Press

Синтія Еріво презентувала у Лондоні фантастичну пригоду «Wicked: Чародійка. Частина 2» (Wicked For Good), у якій вона зіграла зеленошкіру відьму Ельфабу. На прем’єрі акторка з’явилася у сукні А-силуету від бренду Prada, створеній для неї на замовлення.

Синтія Еріво / © Associated Press

На зірці було вбрання з темно-синього атласу з пишною спідницею, вініловою вставкою і скульптурним вирізом у формі серця. Талію Синтія підкреслила чорним шкіряним поясом.

Головним акцентом у її аутфіті були об’ємні чорні вінілові рукави з бретелькою-галтером. Взута Еріво була у синьо-чорні туфлі з круглими носками.

Синтія Еріво / © Associated Press

Синтія була зі своєю фірмовою голомозою зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і рожевими рум’янами.

Синтія ЕрівоСинтія Еріво / © Associated Press

Особливу увагу привернув манікюр зірки — у неї були довжелезні нюдові нігті з блакитним квітковим дизайном із блискітками.

© Associated Press

Лук акторка завершила розкішними коштовностями від Robert Coin.

На заході була присутня також творча команда фільму, серед якої була Аріана Гранде, яка у стрічці втілила образ доброї феї Глінди.

Команда фільму / © Associated Press

Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

До слова, фантастична пригода «Wicked: Чародійка. Частина 2» в український прокат виходить 20 листопада.