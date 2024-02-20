У винній сукні з драпуванням: Гіларі Свонк на прем'єрі фільму в Нью-Йорку

Після невеликої перерви в роботі акторка повернулася до знімань і зараз зайнята просуванням нової картини зі своєю участю.
Зірка оскароносного фільму "Крихітка на мільйон доларів" — 49-річна актриса Гіларі Свонк — відвідала прем'єрний показ фільму "Звичайні ангели" (Ordinary Angels), що відбувся у Нью-Йорку.
Оскільки Гіларі є виконавицею головної ролі у цій картині, вона одягнулася відповідно, обравши розкішну шовкову сукню винного відтінку. Вбрання жінки було від британського бренду Vivienne Westwood.
Сукня пошита в класичному для бренду фасоні, оскільки у неї є приталений корсет, опущена лінія плеча, і драпування на ліфі та стегнах. Також сукня мала довгий шлейф зі складками, який надавав вбранню ще більшої елегантності.
Доповнила образ акторка макіяжем, розкішним укладанням з об'ємними локонами та декількома прикрасами – діамантовими сережки та каблучкою з рубіном.
Акторка на червоних доріжках, прем'єрах та світських заходах з'являється вкрай рідко, оскільки більше часу проводить вдома з родиною – минулого року вона народила близнюків – хлопчик та дівчинка стали її первістками. Акторка навіть з'являлася на останніх місяцях вагітності на церемонії "Золотий глобус".
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