У винній сукні з драпуванням: Гіларі Свонк на прем'єрі фільму в Нью-Йорку

Після невеликої перерви в роботі акторка повернулася до знімань і зараз зайнята просуванням нової картини зі своєю участю.

Зірка оскароносного фільму "Крихітка на мільйон доларів" — 49-річна актриса Гіларі Свонк — відвідала прем'єрний показ фільму "Звичайні ангели" (Ordinary Angels), що відбувся у Нью-Йорку.

Оскільки Гіларі є виконавицею головної ролі у цій картині, вона одягнулася відповідно, обравши розкішну шовкову сукню винного відтінку. Вбрання жінки було від британського бренду Vivienne Westwood.

Сукня пошита в класичному для бренду фасоні, оскільки у неї є приталений корсет, опущена лінія плеча, і драпування на ліфі та стегнах. Також сукня мала довгий шлейф зі складками, який надавав вбранню ще більшої елегантності.

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Доповнила образ акторка макіяжем, розкішним укладанням з об'ємними локонами та декількома прикрасами – діамантовими сережки та каблучкою з рубіном.

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Акторка на червоних доріжках, прем'єрах та світських заходах з'являється вкрай рідко, оскільки більше часу проводить вдома з родиною – минулого року вона народила близнюків – хлопчик та дівчинка стали її первістками. Акторка навіть з'являлася на останніх місяцях вагітності на церемонії "Золотий глобус".

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

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