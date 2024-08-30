У винній сукні з торочкою на спідниці: зірка "Паперового будинку" у вбранні від Bottega Veneta у Венеції

Вбрання стало одним із найкращих образів кінофестивалю.
35-річна іспанська акторка та модель Урсула Корберо — відоміша за роллю Токіо у телесеріалі "Паперовий дім" — відвідала Венеційський кінофестиваль.
Красуня одягла сукню від бренду Bottega Veneta, яка була представлена в колекції прет-а-порте осінь-зима 2024 року.
Вбрання ідеально підкреслювало фігуру і мало розкішний вигляд на червоній доріжці.
Виконана сукя була із щільної тканини, не мало рукавів, а поділ її спідниці був прикрашений щільною торочкою. Вбрання вона поєднала із золотистими босоніжками та прикрасами із золота. Волосся Урсули було зібрано в пучок, а на обличчі вона зробила лаконічний вечірній макіяж.
До речі, відтінок, в якому виконано вбрання, один з тредів 2024 року. Ми помітили ці кольори у таких брендів як Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney та багатьох інших. У червоному та марсала бренди презентували найрізноманітніші речі: верхній одяг, спідниці, аксесуари.
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