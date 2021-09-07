У винному кроптопі і спідниці з хутром: Зендая у стильному аутфіті прийшла на фотокол у Парижі

У винному кроптопі і спідниці з хутром: Зендая у стильному аутфіті прийшла на фотокол у Парижі

25-річна американська акторка і співачка блиснула перед камерами пласким животом і оголеною спиною.

Зендая знову обрала для свого виходу у світ образ, який публіка почала активно обговорювати.

На фотоколі фільму "Дюна" у Парижі, в якому вона зіграла головну роль, зірка з'явилася у винному костюмі від бренду Alaïa, який складався з кроптопа з довгими рукавами і довгої спідниці з хутряним подолом і перфорацією зверху.

Зендая / Getty Images

У дівчини — чудова струнка фігура. У цьому вбранні вона блиснула пласким животом і оголеною спиною.

Зендая / Getty Images

Акторці зробили об'ємну кучеряву зачіску і макіяж з акцентом на чорних стрілках. У вухах у неї були сережки-кільця.

Раніше на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Зендая постала у нюдовій обтислій сукні з "мокрим" ефектом довжини максі від Balmain з драпуванням на талії і з високим розрізом.

Зендая / Associated Press

Вбрання красуня поєднала з човниками в тон від Christian Louboutin. На шиї у неї було екстравагантне діамантово-смарагдове намисто у вигляді біло-зеленої змії, а на пальці — біло-зелена каблучка від Bvlgari.

Зендая / Associated Press

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