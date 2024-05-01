У винному пальті і сукні з глибоким вирізом: стильна Зої Салдана в об'єктивах папараці

Зої Салдана потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала стильний вигляд.

На зірці було пальто винного відтінку і довга вишнева сукня з глибоким вирізом й асиметричним подолом. Взута вона була у бордові босоніжки на шпильках.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Зої зробила укладання з локонами та макіяж із тінями рубінового відтінку і пишними віями. На шиї у неї був золотий ланцюжок із камінням, а у вухах – лаконічні сережки.

Нагадаємо, Зої Салдана у чорній сукні і табі на підборах з'явилася на бієнале у Венеції.

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