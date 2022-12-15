У вінтажній футболці з ім'ям легендарного футболіста: зірка TikTok Еддісон Рей на прогулянці

22-річна американська співачка, танцівниця та зірка TikTok Еддісон Рей привернула увагу папараці, вийшовши на вулицю у вінтажній футболці з ім'ям знаменитого бразильського футболіста Роналдіньо. У такій самій футболці спортсмен виступав на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року.

Роналдіньо під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2006 року між збірними Бразилії та Гани на стадіоні Дортмунд 27 червня 2006 року у Дортмунді, Німеччина / Фото: Getty Images

Дівчину заскочили на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона переходила дорогу. Одягнена Еддісон була у футболку 2006 року з прізвищем легендарного футболіста на спині.

Футболку вона одягла, як мінісукню, а на плечі у неї висіли джинси, а взута була в чорні кросівки Adidas.

Еддісон Рей / Фото: Getty Images

Рей, схоже, любить вінтажні речі. Минулого року зірка приходила на прем'єру комедійного фільму Netflix He's All That, у якому зіграла головну роль у вінтажній сукні від Versace.

Вперше це вбрання було показано 4 жовтня 2003 року, під час Тижня моди сезону весна-літо 2004 в Мілані.

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