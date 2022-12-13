У вінтажній куртці та з локонами: стильна Джіджі Хадід сходила у свій бутік одягу

Джіджі стала підприємицею і тепер потрапляє під приціл папараці не просто на прогулянках, а дорогою до свого магазину.

27-річна супермодель Джіджі Хадід вирішила приєднатися до клубу зірок-бізнесменів і у вересні цього року відкрила свій магазин трикотажного одягу із кашеміру Guest in Residence. Бренд дівчина просуває активно, адже він навіть був представлений Тижнем моди в Нью-Йорку.

Також модель підігріває цікавість до бренду особисто, адже стала його обличчям та часто відвідує магазин, що розташований у Нью-Йорку.

Днями модель сфотографували біля бутіка, коли вона купувала каву. На знаменитості того дня була довга чорна джинсова спідниця, шкіряна вінтажна куртка, трикотажний смугастий укорочений кардиган на ґудзиках, а також коричневі чоботи від бренду Schutz. Волосся Джіджі накрутила у легкі хвилі, на очі одягла сонцезахисні окуляри і завершила образ кількома прикрасами, серед яких ми роздивилися ланцюжок від бренду Missoma.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Одним із оригінальних способів реклами нового бренду дівчини став її недавній проєкт з Vogue, у якому вона показала, що носить протягом тижня. Звичайно, у кожному з образів був трикотаж від Guest in Residence.

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