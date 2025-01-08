У вінтажній шубі і літній сукні з бантом від Valentino: Ель Феннінг у ніжному аутфіті з'явилася на церемонії

26-річна акторка у прохолодну погоду обрала для своєї появи на івенті легке вбрання.

Ель Феннінг відвідала галацеремонію вручення нагород National Board Of Review Awards у Нью-Йорку.

На заході вона продемонструвала ніжний аутфіт. На зірці, незважаючи на прохолодну погоду, була легка літня сукня пастельних кольорів на тонких бретельках з колекції Valentino Pre-Fall 2025. Жовте вбрання мало рюші на спідниці, а блакитний ліф був прикрашений лавандовим бантом із камінням.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Аутфіт Ель доповнила вінтажною блідо-рожевою сукнею з екохутра, яка додала її луку драматизму. На ній також були лавандові замшеві туфлі з вишитими квітами.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Із прикрас Феннінг обрала браслет Resonances de Cartier із рубелітами і діамантами і таку саму каблучку Panthère de Cartier.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Акторка зробила ніжний макіяж із акцентом на очах, світло-рожевими рум’янами та яскраво-рожевими губами. Волосся вона розпустила і передню частину зібрала ззаду, прикрасивши блідо-ліловим бантом.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ель Феннінг на червоній доріжці премії "Золотий глобус" сяяла у бальній сукні від Balmain, яка складалася з пишної спідниці, корсету зі складками і леопардового ліфі з бісером.

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