У вінтажній шубі і літній сукні з бантом від Valentino: Ель Феннінг у ніжному аутфіті з'явилася на церемонії

26-річна акторка у прохолодну погоду обрала для своєї появи на івенті легке вбрання.
Ель Феннінг відвідала галацеремонію вручення нагород National Board Of Review Awards у Нью-Йорку.
На заході вона продемонструвала ніжний аутфіт. На зірці, незважаючи на прохолодну погоду, була легка літня сукня пастельних кольорів на тонких бретельках з колекції Valentino Pre-Fall 2025. Жовте вбрання мало рюші на спідниці, а блакитний ліф був прикрашений лавандовим бантом із камінням.
Аутфіт Ель доповнила вінтажною блідо-рожевою сукнею з екохутра, яка додала її луку драматизму. На ній також були лавандові замшеві туфлі з вишитими квітами.
Із прикрас Феннінг обрала браслет Resonances de Cartier із рубелітами і діамантами і таку саму каблучку Panthère de Cartier.
Акторка зробила ніжний макіяж із акцентом на очах, світло-рожевими рум’янами та яскраво-рожевими губами. Волосся вона розпустила і передню частину зібрала ззаду, прикрасивши блідо-ліловим бантом.
Нагадаємо, Ель Феннінг на червоній доріжці премії "Золотий глобус" сяяла у бальній сукні від Balmain, яка складалася з пишної спідниці, корсету зі складками і леопардового ліфі з бісером.
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