У вінтажній сукні Givenchy: Кая Гербер у вишуканому образі сяяла на галавечорі

23-річна модель обрала для свого виходу вбрання 1997 року.

Кая Гербер відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала вишукану вінтажну чорну сукню максі із кутюрної колекції осінь-зима 1997 року бренду Givenchy, у якому продемонструвала струнку фігуру.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Вбрання було розшите чорними бісером, камінням і флористичними аплікаціями. Воно мало короткі рукава з торочкою з бісеру і невеликий шлейф.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Кая зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию – діамантовим чокером, а на пальці красувалася каблучка.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході побувала також Кім Кардашян, яка з'явилася теж у вінтажному вбранні. На ній був білий ансамбль із корсетом та мінішортами із весняної колекції французького бренду Mugler 1998-го року.

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