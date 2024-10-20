У вінтажній сукні Givenchy: Кая Гербер у вишуканому образі сяяла на галавечорі

23-річна модель обрала для свого виходу вбрання 1997 року.
Кая Гербер відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи вона обрала вишукану вінтажну чорну сукню максі із кутюрної колекції осінь-зима 1997 року бренду Givenchy, у якому продемонструвала струнку фігуру.
Вбрання було розшите чорними бісером, камінням і флористичними аплікаціями. Воно мало короткі рукава з торочкою з бісеру і невеликий шлейф.
Кая зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию – діамантовим чокером, а на пальці красувалася каблучка.
Нагадаємо, на заході побувала також Кім Кардашян, яка з'явилася теж у вінтажному вбранні. На ній був білий ансамбль із корсетом та мінішортами із весняної колекції французького бренду Mugler 1998-го року.
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