У вінтажній сукні Gucci і з портативним вентилятором: Емілі Ратаковскі привернула увагу на червоній доріжці

33-річна модель обрала для свого виходу вбрання з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Емілі Ратаковскі відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийша на прем'єру стрічки Battlefield.

На червоній доріжці модель постала у вінтажній зеленій сукні з осінньої колекції бренду Gucci 2004 року, яку розробив Том Форд (він був креативним директором Gucci від 1994 до 2004 року).

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Вбрання мало глибоке декольте, яке підкреслило її пишний бюст, торочку і оголену спину.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Свій лук Емілі доповнила діамантовими коштовностями від Pasquale Bruni. У неї було об'ємне укладання і макіяж у нюдово-коричневих відтінках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Ратаковскі було так спекотно на хіднику, що вона взяла з собою портативний вентилятор, із яким позувала перед фотографами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на прогулянку з собакою вийшла у білому міні і прозорому взутті.

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