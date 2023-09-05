У вінтажній сукні і на шпильках: Белла Торн влаштувала з нареченим ніжні поцілунки на благодійному заході

25-річна акторка і модель приїхала до Венеції, де активно відвідує заходи.

Белла Торн відвідала благодійний захід amfAR Gala Venezia 2023, який відбувся у межах 80-го Венеційського кінофестивалю. Красуню супроводжував її наречений – підприємець і продюсер Марк Еммсу.

Пара не приховувала перед камерами своїх почуттів. Спочатку Белла поцілувала Марка у щоку, а потім вони злилися у ніжному поцілунку. Чоловік міцно тримав свою кохану за талію.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Белла Торн / Фото: Associated Press

Белла Торн / Фото: Associated Press

Для такої події модель обрала вінтажну чорну сукню від John Galliano з фатиновими рюшами у зоні декольте і прозорими вставками на спідниці. вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Аутфіт Торн скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках. Вона уклала руде волосся у локони, зробила макіяж із акцентом на очах, тіло намазала хайлайтером, прикрасила вуха срібними сережками, шию – чорним чокером, а на руках були срібні каблучки і браслет. Свій лук Белла завершила бежевим гострим довгим манікюром і перламутрово-лавандовим педикюром.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Белла Торн сяяла у лаконічній білій сукні максі з оголеними плечами, яку гармонічно скомбінувала з туфлями кольору індиго.

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