У вінтажній сукні синього кольору: "Русалонька" Голлі Бейлі відвідала церемонію в ефектному луку

23-річна акторка та співачка Голлі Бейлі, яка зіграла у римейку "Русалоньки", відвідала церемонію People's Choice Awards 2024, яка відбулася у Каліфорнії.

Для заходу дівчина одягла оригінальну сукню синього кольору з чорними та жовтими вкрапленнями від бренду Roberto Cavalli. Вбрання Голлі є вінтажним і було представлене брендом у колекції осінь-зима 2003 року.

Сукня має глибоке V-подібне декольте, перекручені бретельки, а також складки на талії. Спідниця була також креативною, оскільки на ній видно вставки тканини, а ззаду був шлейф.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила золотими браслетами на зап'ясті, сережками з величезним жовтим камінням, а також синім макіяжем очей. Волосся Голлі заплела у довгі афрокосички і зібрала у високу зачіску.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Зовсім нещодавно у Голлі та її хлопця – репера DDG справжнє ім'я якого Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший – народився син. Хлопчика новоспечені батьки назвали Гейло.

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