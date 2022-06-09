У вінтажній сукні та у діамантах: Зендея відвідала захід TIME100, де також виступив Зеленський

У вінтажній сукні та у діамантах: Зендея відвідала захід TIME100, де також виступив Зеленський

Акторка велика шанувальниця вінтажного стилю, тому для свого нового виходу знову вибрала сукню з минулого.

25-річна зірка серіалу "Ейфорія" та фільму "Дюна" відвідала 8 червня галаконцерт TIME100 у Нью-Йорку, який був присвячений 100 найвпливовішим людям світу.

На червоній доріжці дівчина з'явилася в досить незвичайному образі — сукні, створеній американським художником костюмів і модельєром Бобом Макі, яка входила до його кутюрної колекції 1998 року. Сукня була виконана декількома відтінками бірюзового кольору, а також мала темні оксамитові вставки. Обрав для акторки це вбрання її незмінний стиліст Ло Роуч.

Зендея / Фото: Associated Press

Образ знаменитості доповнив макіяж очей у зелених тонах та діамантові прикраси.

Зендея / Фото: Associated Press

Також на цьому заході виступив онлайн та президент України Володимир Зеленський, щоб нагадати світові про те, що війна в нашій країні продовжується. Він став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time, оскільки набрав понад 3,3 мільйона голосів. Прочитати промову з виступу президента можна тут.

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що у вінтажі Зендея з'являється не вперше. Дівчина, як і її стиліст, дуже люблять речі з історією. Раніше ми вже розповідали вам про сукню культової особистості — Юніс Уокер Джонсон, засновниці Ebony Fashion Fair, яку Зендея одягла на церемонію Black Women In Hollywood Awards, а також розкішну чорну сукню від Roberto Cavalli, із золотим хребтом на спині.

Зендея у вбранні Юніс Уокер Джонсон / Фото: Getty Images

Зендея у Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Зендея у Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві образи Зендеї на заходах (19 фото)