У вінтажній сукні та з сумкою майже за тисячу доларів: Сара Джессіка Паркер на зніманнях "І просто так…"

Костюмери шоу вирішили підійти до вибору гардеробу головної героїні більш свідомо.
Схоже, що в другому сезоні серіалу "І просто так… " на героїні Сари Джессіки Паркер ми побачимо дуже багато вінтажних образів, а також не розкручених брендів. Підтверджує це один із крайніх луків акторки, який вона одягла на знімання нового епізоду.
На вулиці в Нью-Йорку Паркер помітили у легкому вінтажному пальті з квітковим малюнком, який костюмери серіалу явно купили у французькому магазині Vintage Clothing Chez Sarah. Також на ній була і сукня від Giorgio Sant'Angelo зі смугастим ліфом та плісуванням на спідниці, а також декором у вигляді дерев'яних намистин.
Завершували образ акторки пара коричневих досить незвичайних ботильйонів з розрізами, намисто від дизайнера етичних прикрас Emily P Wheeler та рожева сумка через плече цікавого дизайну зі складками від бренду Ximena Kavalekas.
Згідно з Female Hysteria, сукня акторки – це вбрання 1970-х років і знайти його – великий успіх. На жаль, через пальто не видно рукавів вбрання, але вони в нього широкі і теж обшиті дерев'яними намистинами. Також намистини є і на спині.
А ось вартість сумки, як у Паркер, не маленька і становить на офіційному сайті бренду 980 доларів.
Хочуть костюмери таким чином показати приклад більш свідомого споживання чи просто йдуть слідом за модою, поки не зрозуміло, але це не перший і точно не останній вінтажний лук від зірки. Також нещодавно Паркер була помічена на знімальному майданчику в кількох повністю перероблених старих речах — комбінезоні льотчика і вінтажній весільній сукні з якої зробила комбінезон.
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