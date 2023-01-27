У вінтажній сукні та з сумкою майже за тисячу доларів: Сара Джессіка Паркер на зніманнях "І просто так…"

Схоже, що в другому сезоні серіалу "І просто так… " на героїні Сари Джессіки Паркер ми побачимо дуже багато вінтажних образів, а також не розкручених брендів. Підтверджує це один із крайніх луків акторки, який вона одягла на знімання нового епізоду.

На вулиці в Нью-Йорку Паркер помітили у легкому вінтажному пальті з квітковим малюнком, який костюмери серіалу явно купили у французькому магазині Vintage Clothing Chez Sarah. Також на ній була і сукня від Giorgio Sant'Angelo зі смугастим ліфом та плісуванням на спідниці, а також декором у вигляді дерев'яних намистин.

Завершували образ акторки пара коричневих досить незвичайних ботильйонів з розрізами, намисто від дизайнера етичних прикрас Emily P Wheeler та рожева сумка через плече цікавого дизайну зі складками від бренду Ximena Kavalekas.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Згідно з Female Hysteria, сукня акторки – це вбрання 1970-х років і знайти його – великий успіх. На жаль, через пальто не видно рукавів вбрання, але вони в нього широкі і теж обшиті дерев'яними намистинами. Також намистини є і на спині.

Сукня, як у Сари Джессіки Паркер

Сукня, як у Сари Джессіки Паркер

А ось вартість сумки, як у Паркер, не маленька і становить на офіційному сайті бренду 980 доларів.

Сумка Сари Джессіки Паркер

Хочуть костюмери таким чином показати приклад більш свідомого споживання чи просто йдуть слідом за модою, поки не зрозуміло, але це не перший і точно не останній вінтажний лук від зірки. Також нещодавно Паркер була помічена на знімальному майданчику в кількох повністю перероблених старих речах — комбінезоні льотчика і вінтажній весільній сукні з якої зробила комбінезон.

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