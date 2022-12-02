У вінтажній сукні та з сумочкою-серцем: розкішна Сара Сампайо прийшла на вечірку

Модель прилетіла до Саудівської Аравії на кінофестиваль.
31-річна португальська топмодель Сара Сампайо стала гостею вечірки після відкриття Міжнародного кінофестивалю Red Sea International Film Festival у Джідді.
Для вечірнього виходу модель вибрала розкішний образ. Сара вдягла вінтажну чорну оксамитову сукню від Valentino з напівпрозорими вставками, розшитими стразами. Свій образ дівчина доповнила цікавою сумочкою у вигляді серця та з блискучою ручкою і великими сережками теж у вигляді серця.
Волосся Сампайо зібрала в тугий пучок на потилиці, а в макіяжі зробила акцент на помаду. У своєму Instagram Сара показала ще кілька фотографій свого розкішного вечірнього образу.
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Нагадаємо, на вечірці також була ще одна модель – бразилійка Алессандра Амбросіо, яка вдягла неоново-синій комбінезон, що обтягнув її і переливався камінням, а зверху - накидку у вигляді максіспідниці, яка трималася на масивному золотому ланцюгу, що фіксувався через плече.
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