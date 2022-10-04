У вінтажній сукні від Dior: Ріанна потрапила під приціл папараці з батьком своєї дитини

Останнім часом пару часто бачать разом. Але жодних подробиць про особисте життя вони не розповідають, тому поки що невідомо чи уклали вони офіційний шлюб.

Співачка та власниця б'юті-імперії Ріанна потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі минулими вихідними. Зірку сфотографували в ефектній чорній вінтажній сукні від Dior 2001 року, яка входила до колекції весна-літо, створеної Джоном Гальяно.

Ріанна / Фото: Getty Images

Вбрання було асиметричним і на одне плече. Прикрашали сукню кілька блискавок. Ріанна доповнила свій вечірній лук туфлями зі шнурівкою від Jimmy Choo та чорною шкіряною курткою від Alexander Wang з нової весняно-літньої колекції.

Волосся співачки було елегантно укладене, на обличчі вона зробила гарний лаконічний макіяж, а ось із прикрас обрала кілька виробів від Briony Raymond.

Компанію Рірі того вечора склав її бойфренд та батько її сина A$AP Rocky. Їх сфотографували разом після святкової вечері у ресторані, організованого співачкою для коханого на честь його 34-річчя. A$AP Rocky був у смугастому костюмі і з сигаретою в тру.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що A$AP Rocky та Ріанна у травні цього року вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, подробиці про якого досі невідомі, як і ім'я малюка.

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