У вінтажній сукні від французького бренду: вагітна Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму

Зірка "Голодних ігор" позувала на доріжці у чорній сукні до підлоги.

34-річна акторка Дженніфер Лоуренс стала продюсеркою документального фільму Bread & Roses ("Хліб і троянди"), тому з'явилася на його прем'єрі в Лос-Анджелесі. Картина розповідає про досвід афганських жінок за часів Талібану відтоді, як ця терористична організація взяла під свій контроль Кабул.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Акторка зараз вагітна другою дитиною, тому обрала для своєї появи на публіці сукню вільного фасону. На Лоуренс було вбрання від відомого французького бренду Christian Lacroix з колекції осінь-зима 2006.

Сукня мала повністю відкриті плечі і величезну квітку на грудях, прикрашену бісером і лелітками. Також вбрання прикрашали стрічки та об'ємне драпування.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила босоніжками на підборах, а також прикрасами з камінням від бренду Anita Ko. Волосся Дженніфер уклала в проділ і зробила лаконічний макіяж у нюдовій гамі.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що про вагітність артистка оголосила зовсім нещодавно, а потім з'явилася з округлим животом на заході в Голлівуді.

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