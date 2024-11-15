У вінтажній сукні від французького бренду: вагітна Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму

Зірка "Голодних ігор" позувала на доріжці у чорній сукні до підлоги.
34-річна акторка Дженніфер Лоуренс стала продюсеркою документального фільму Bread & Roses ("Хліб і троянди"), тому з'явилася на його прем'єрі в Лос-Анджелесі. Картина розповідає про досвід афганських жінок за часів Талібану відтоді, як ця терористична організація взяла під свій контроль Кабул.
Акторка зараз вагітна другою дитиною, тому обрала для своєї появи на публіці сукню вільного фасону. На Лоуренс було вбрання від відомого французького бренду Christian Lacroix з колекції осінь-зима 2006.
Сукня мала повністю відкриті плечі і величезну квітку на грудях, прикрашену бісером і лелітками. Також вбрання прикрашали стрічки та об'ємне драпування.
Образ вона доповнила босоніжками на підборах, а також прикрасами з камінням від бренду Anita Ko. Волосся Дженніфер уклала в проділ і зробила лаконічний макіяж у нюдовій гамі.
Нагадаємо, що про вагітність артистка оголосила зовсім нещодавно, а потім з'явилася з округлим животом на заході в Голлівуді.
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