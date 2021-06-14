У вінтажній сукні від Versace: Елізабет Герлі продемонструвала відвертий лук

56-річна акторка обрала для себе сміливе вбрання.

Елізабет Герлі поповнила свій літній гардероб цікавим вбранням — напівпрозорою жовтою вінтажною сукнею від Versace довжини максі і на тонких бретельках. Вбрання, під яким на ній не було білизни, чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Свій образ зірка доповнила укладанням і макіяжем з акцентом на очах. На шиї у неї висів кулон на тонкому ланцюжку.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

У цьому відвертому вбранні акторка влаштувала собі справжню фотосесію.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Під світлинами Герлі позначила Донателлу Версаче, яка прокоментувала аутфіт Ліз: "Вау! Чудовий вінтажний лук від Versace. Ти маєш прекрасний вигляд".

Раніше Герлі похизувалася бездоганною фігурою у золотистому бікіні. Актриса має чудовий вигляд у свої 56.

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