У вінтажній сукні з білими квітами: зірка Marvel Брі Ларсон на заході в Італії

Американська акторка Брі Ларсон – зірка серії фільмів Marvel – відвідала захід в Італії – фестиваль Filming Italy. У межах цієї події відбулася червона доріжка, на якій Брі з'явилася у вінтажному вбранні.

На акторці була чорна сукня з прозорою сітчастою вставкою на грудях від бренду John Galliano.

Це вбрання входить до колекції 2005 року. Спідниця у сукні була з кількома рюшами та трохи асиметричною. Верхню частину сукні прикрашали великі квіти із тканини білого та чорного кольорів. Доповнили цей гламурний вечірній образ чорні мюлі від Gia Borghini, лаконічні прикраси, зачіска та ніжний макіяж.

Брі Ларсон / Фото: Getty Images

Ця поява Брі на публіці сталася після того, як з нею стався модний конфуз. Акторка та її колега Александра Даддаріо прийшли на Filming Italy в однакових сукнях у принт polka dot від бренду Dôen.

Олександра Даддаріо, Брі Ларсон та Джон Девід Вашингтон / Фото: Getty Images

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