У вінтажній сукні з квітковим принтом: Ніколь Кідман захопила красивим аутфітом на церемонії

57-річна акторка одягла на івент вбрання з флористичним принтом від Dolce & Gabbana.

Ніколь Кідман стала гостею церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.

Акторка завжди опиняється в центрі уваги будь-яких заходів. Ось і цього разу вона прикувала до себе погляди присутніх, адже мала прекрасний вигляд.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у вінтажну чорну сукню з яскравим різнокольоровим квітковим принтом, тонкими бретельками і шлейфом від Dolce & Gabbana. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки. Лук Кідман доповнила чорними гостроносими туфлями.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Акторка зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс і з коричневою помадою, чорний манікюр, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а на пальцях красувалися каблучки з діамантами.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь сфотографувалася на заході також із кінопродюсером Джеффрі Шарпом.

Ніколь Кідман і Джеффрі Шарп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Кідман одягла незвичайну червону сукню-водолазку і вийшла у світ.

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