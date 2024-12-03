У вінтажній сукні з квітковим принтом: Ніколь Кідман захопила красивим аутфітом на церемонії

57-річна акторка одягла на івент вбрання з флористичним принтом від Dolce & Gabbana.
Ніколь Кідман стала гостею церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.
Акторка завжди опиняється в центрі уваги будь-яких заходів. Ось і цього разу вона прикувала до себе погляди присутніх, адже мала прекрасний вигляд.
Вона була одягнена у вінтажну чорну сукню з яскравим різнокольоровим квітковим принтом, тонкими бретельками і шлейфом від Dolce & Gabbana. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки. Лук Кідман доповнила чорними гостроносими туфлями.
Акторка зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс і з коричневою помадою, чорний манікюр, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а на пальцях красувалися каблучки з діамантами.
Ніколь сфотографувалася на заході також із кінопродюсером Джеффрі Шарпом.
Нагадаємо, Ніколь Кідман одягла незвичайну червону сукню-водолазку і вийшла у світ.
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