У вінтажній сукні з мереживом та фатином: Амаль Клуні відвідала з чоловіком церемонію у Венеції

Амаль Клуні спеціалізується на міжнародному кримінальному праві та захисті прав людини і є адвокаткою у міжнародних судах, але також любить незвичайні вінтажні сукні.

Адвокатка Амаль Клуні та її чоловік – відомий актор Джордж Клуні - відвідали разом церемонію DVF Awards 2023, яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю. На заході жінці вручили нагороду за визнання її активності в галузі глобальних прав людини.

Коли Джордж віддав перевагу строгому чорному костюму і сорочці, Амаль вирішила одягнутися в ніжне і легке вбрання. Жінка велика шанувальниця вінтажних суконь, в яких її можна досить часто побачити на світських заходах, тому і цього разу залишилася вірною улюбленому стилю. Правозахисниця обрала для відвідування церемонії вінтажну сукню від Christian Dior у білизняному стилі. Вбрання мало тонкі бретелі, мереживо, а також легкий фатин на спідниці.

Образ Амаль доповнила сріблястими босоніжками на підборах, клатчем, ніжно-рожевим макіяжем та зачіскою з елегантними локонами, які вона трохи висвітлила. Також у вухах у неї були довгі сережки з перлами.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Getty Images

Вбрання Амаль належить до колекції Christian Dior 2000 року та розроблене модельєром Джоном Гальяно, який у ті роки працював креативним директором цього бренду.

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