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У вінтажній сукні з пікантним декольте: красива Ніколь Шерзінгер сходила на вечірку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У вінтажній сукні з пікантним декольте: красива Ніколь Шерзінгер сходила на вечірку

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Ексучасниця гурту The Pussycat Dolls одягла на паті вбрання від Christian Dior.

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона, коли йшла на вечірку до ресторану Bacchanalia у Мейфері.

Знаменитість мала спокусливий вигляд. На ній була вінтажна бежева сукня до колін із вишивкою і на тонких бретельках від Christian Dior. Вбрання мало пікантне декольте і чудово облягало її струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Аутфіт артистка доповнила бежево-срібними босоніжками Casedei і замшевою бежевою сумкою з камінням від Jimmy Choo.

Ніколь зробила зачіску з локонами на один бік і макіяж із блискучими тінями, чорними стрілками і помадою нюдового відтінку. Від прикрас вона вирішила відмовитися, щоб не відволікати уваги від сукні. Чорні манікюр і педикюр завершили красивий образ Шерзінгер.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у мінісукні з одним рукавом продемонструвала гламурне вбрання для інтерв'ю.

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Дата публікації
Перегляди
3046
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