У вінтажній сукні з пікантним декольте: Тіна Кароль в ефектному луці відвідала різдвяний вечір

У вінтажній сукні з пікантним декольте: Тіна Кароль в ефектному луці відвідала різдвяний вечір

Співачка любить дизайнерський вінтаж.

Тіна Кароль відвідала різдвяний вечір українського журналу Vogue. В Instagram артистка опублікувала відео, де продемонструвала свій ефектний аутфіт звідти.

Для цього вечора Тіна обрала вінтажну вишневу сукню від Tom Ford For Gucci з колекції 2003 року, яка складалася з корсета та довгої спідниці. Вбрання мало привабливе пікантне декольте. Вартість такого вбрання становить 8500 доларів.

Сукню вона поєднала із червоними блискучими туфлями на шпильках. Волосся вона гарно уклала і зробила вечірній макіяж.

Нагадаємо, Кароль в імбирних кросівках та джинсах з розрізами знялася у фотосесії.

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