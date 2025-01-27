У вінтажному "афганському пальті" у стилі бохо: модель Белла Хадід під прицілом папараці

Це тренд родом із 70-х і обрала вона його на шопінг.

Відома американська модель Белла Хадід потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку на вертолітному майданчику. Того дня вона обрала вбрання у трендовому зараз стилі бохо, оскільки одягла вінтажне "афганське пальто", щоб пройтися магазинами.

Це було коричневе пальто з хутряним оздобленням від Dolce & Gabbana, яке вона поєднала із чоботями від Celine, окулярами від Chanel та великою дорожньою сумкою від Louis Vuitton.

Волосся Белла зібрала у гладку зачіску, а також зробила яскравий макіяж у коричневій гамі.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Пальто моделі привернула особливу увагу. Такі вироби були дуже популярними у 70-х роках, на хвилі руху хіпі та популярності всього етнічного, а потім пережили повернення у 2000-х роках і їх можна було часто побачити на Брітні Спірс. "Афганське пальто" зазвичай доповнено оздобленням з пухнастої овчини на рукавах та комірі, іноді — ще й уздовж застібки.

У США такі фасони часто називають пальто Penny Lane, оскільки таке носила Кейт Гадсон у фільмі "Майже знаменитий" і там її героїню звали Пенні Лейн. Зараз же вбрання знову переживає переродження, оскільки було представлено в колекціях таких брендів як Loewe та Acne Studios. Із зірок, які носять і люблять такі пальта з хутряним оздобленням — співачка Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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