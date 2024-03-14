У вінтажному костюмі від Alexander McQueen: Наомі Кемпбелл відвідала фотосесію у Лондоні

Влітку цього року в Лондоні в Музеї Вікторії та Альберта відкриється виставка "Наомі: у моді", присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл та її 40-річній кар'єрі.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Оскільки до продажу вже надійшли квитки на захід, Наомі організувала фотосесію з цього приводу та брифінг для преси. Вона позувала в готелі The Dorchester у Лондоні на тлі кількох своїх знакових вбрань, серед яких можна помітити культові туфлі від Vivienne Westwood, через які модель впала на подіумі.

Для брифінгу Наомі одягла сірий костюм від бренду Alexander McQueen з колекції прет-а-порте осінь-зима 2000. Вбрання складалося з подовженого жакету та вкорочених штанів, які вона поєднала з чорною сорочкою та туфлями на підборах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Також Кемпбелл одягла золоті прикраси, зробила макіяж з блискітками і одягла перуку з густим чорним волоссям.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

На виставці буде показано багато знакових вбрань, які в різний час свого життя носила Наомі і серед них будуть сукні, пошиті для Кемпбелл Аззедіном Алайя та Валентино, а також вбрання від Dolce & Gabbana, яке Кемпбелл одягла в останній день призначених судом громадських робіт.

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