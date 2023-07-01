У вінтажному міні від Versace: Марго Роббі прийшла на вечірку у Сіднеї на честь фільму "Барбі"

Новий стиліст Марго Ендрю Мукамал експериментує з її стилем та активно використовує у промокампанії "Барбі" вінтажні речі.

Марго Роббі проводить зараз час у рідній Австралії, куди прилетіла заради просування комедії про ляльку Барбі. Вечірка присвячена фільму відбулася у Музеї сучасного мистецтва 30 червня, у Сіднеї.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Акторка вкотре підкорила шанувальників своїм образом у рожевому кольорі. Цього разу на Марго була вінтажна мінісукня від бренду Versace, розроблена ще самим засновником Модного дому Джанні Версаче та представлена в колекції 19994 року.

"Металева" сукня мала також широкі бретельки, обробку перлами, декольте у формі серця. Вбрання акторка поєднувала з ніжно-рожевим макіяжем, укладанням та прозорими мюлями на підборах. Також вона зробила манікюр у відтінку рожевого золота, як і її сукня.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Але це не вперше, коли зірка постала перед публікою у вінтажному образі. Днем раніше акторка прийшла на фанзахід присвячений "Барбі" у речах від Versace та з цієї ж колекції.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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