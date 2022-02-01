У вінтажному одязі: модель Жизель Олівейра показала ефектні фото

Модель показала свій образ для вечірньої прогулянки.

Бразильська топмодель Жизель Олівейра мешкає зараз у Лос-Анджелесі та часто ділиться з шанувальниками у соцмережах своїми образами, які вибирає для прогулянок, вечірок та занять спортом. На одному з останніх кадрів зірка показала незвичайному та досить екстравагантному образі, у якому поєднала вінтажні штани Roberto Cavalli та вінтажний топ Victoria's Secret.

Яскравими акцентами вбрання стали: сумка гірчичного кольору від Jacquemus, чорні лаковані черевики та сріблястий ланцюжок на шиї. Макіж Жизель зробила дуже насиченим, виділивши брови та очі.

Нагадаємо, що раніше дівчина й сама представляла речі від Victoria's Secret і навіть брала участь у показах.

Читайте також: