У вінтажному вбранні червоного кольору: Тейлор Свіфт знову помітили на стадіоні

Зірка мала яскравий вигляд, а її образ був трохи у ретроестетиці.

Співачка-мільярдерка — 35-річна Тейлор Свіфт — потрапила під приціл папараці, які чекали на неї біля стадіону перед грою в американський футбол у Канзас-Сіті. Там відбулася гра між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Г'юстон Тексанс" і на поле знову вийшов її бойфренд Тревіс Келсі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Свіфт любить червоний колір і цього разу одягла такого відтінку пальто від бренду Charlotte Simone, яке мало оригінальне хутряне оздоблення. Носила пальто вона у поєднанні з міні, чорними колготками у ромбоподібний візерунок та водолазкою.

Вбрання співачка доповнила вінтажною чорною панамкою від Chanel, чоботами від Manolo Blahnik, а також невеликою червоною сумкою від бренду Tod's.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також Тейлор зробила свій улюблений яскравий макіяж з чорними стрілками та нафарбувала губи червоною помадою.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Червоний відтінок співачка одягала на гру неодноразово. Раніше вона була помічена в ефектному картатому вбранні від Versace, яке поєднувала з корсетом від Victoria's Secret.

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