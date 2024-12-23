У вінтажному вбранні червоного кольору: Тейлор Свіфт знову помітили на стадіоні

Зірка мала яскравий вигляд, а її образ був трохи у ретроестетиці.
Співачка-мільярдерка — 35-річна Тейлор Свіфт — потрапила під приціл папараці, які чекали на неї біля стадіону перед грою в американський футбол у Канзас-Сіті. Там відбулася гра між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Г'юстон Тексанс" і на поле знову вийшов її бойфренд Тревіс Келсі.
Свіфт любить червоний колір і цього разу одягла такого відтінку пальто від бренду Charlotte Simone, яке мало оригінальне хутряне оздоблення. Носила пальто вона у поєднанні з міні, чорними колготками у ромбоподібний візерунок та водолазкою.
Вбрання співачка доповнила вінтажною чорною панамкою від Chanel, чоботами від Manolo Blahnik, а також невеликою червоною сумкою від бренду Tod's.
Також Тейлор зробила свій улюблений яскравий макіяж з чорними стрілками та нафарбувала губи червоною помадою.
Червоний відтінок співачка одягала на гру неодноразово. Раніше вона була помічена в ефектному картатому вбранні від Versace, яке поєднувала з корсетом від Victoria's Secret.
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