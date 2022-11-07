У вінтажному вбранні та з дорогою сумкою: Сару Джесіку Паркер сфотографували на зніманнях серіалу

Сару Джесіку Паркер сфотографували в образі Кері Бредшоу під час знімань серіалу "І просто так…". Акторка грала свою роль на знаменитих сходах, що ведуть до квартири героїні серіалу.

На Сарі Джессіці цього разу було біле вбрання — смугастий комбінезон з мереживними вставками, рюшами на манжетах та комірі. Також трохи мережива було на широких холошнях.

Доповнили образ акторки вінтажні слінгбеки 90-х років на платформах від Vivienne Westwood та велика брошка від Mimi So New York. У руці вона тримала оригінальну бірюзову сумку у вінтажному стилі від бренду Thom Browne.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

До речі, сумка така зовсім не дешева, вартість схожої на сайті бренду складає 5 тисяч євро. Модель сумки, як у Паркер, зараз у колекції не представлена.

Фото: Getty Images

Щодо самого комбінезону, то він вінтажний і раніше був весільною сукнею. Однією з тих, хто допоміг перетворити стару сукню, є Кейт МакГвайр — засновниця Converted Closet, яка займається переробкою речей. Історією переробки вона поділилася з підписниками.

Також цього разу до кадру потрапила і Крістін Девіс та її пес. Ймовірно, за сюжетом Керрі та Шарлотта вийшли на прогулянку. На Крістін була класична сукня в принт, білі туфлі-човники, пояс та лаконічні сережки-перлинки. Також у неї було ідеальне укладання, а ось пес йшов на повідці від Burberry.

Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс / Фото: Getty Images

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