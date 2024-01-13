Повторила образ Клаудії Шиффер 1995 року: Марго Роббі у вінтажному міні прийшла на премію

Акторка обрала для своєї появи вінтажне вбрання від Chanel.

Марго Роббі відвідала церемонію вручення премії AFI Awards у Беверлі-Гіллз. Щороку американський інститут кіно визначає 10 найкращих фільмів і телепрограм року.

Перед об'єктивами фотокамер акторка з'явилася у вінтажному вбранні з колекції Ready To Wear весна-літо1995 бренду Chanel.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На ній був помаранчевий твідовий кроптоп із короткими рукавами, чорною облямівкою і ґудзиками з логотипом бренду, а також чорна мініспідниця. Верх прикрашала розкішна брошка із різнокольоровим дорогоцінним камінням, а низ – пояс із каміння з лого Модного дому.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Аутфіт Роббі доповнила чорними лакованими босоніжками на шпильках і чорною сумкою. Вона зробила зачіску з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго продемонструвала на червоній доріжці плаский живіт і стрункі ноги.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

До речі, у цьому образі від Chanel під час показу у Парижі продефілювала Клаудія Шиффер.

Клаудія Шиффер/Скрин відео з показу Chanel 1995 року

Нагадаємо, на "Золотому глобусі" Марго Роббі сяяла у рожевій сукні з широкими бретельками від Armani Privé. Цей лук точно повторював вбрання ляльки "Барбі Суперзірка" (Superstar Barbie) 1977 року.

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