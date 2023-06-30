У вінтажному вбранні від Джанні Версаче: Марго Роббі з'явилася в особливому луку на фанзаході

Акторка та її новий стиліст Ендрю Мукамал експериментують зі стилем та активно використовують у промокампанії "Барбі" вінтажні речі.

Марго Роббі продовжує відвідувати заходи, присвячені майбутньому фільму "Барбі", в якому вона зіграла головну роль.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

30 липня Марго з'явилася разом із колегами за картиною Америкою Феррерою та Іссайєю Рей на фанзаході у своїй рідній країні Австралії, у місті Сіднеї.

Акторка обрала гламурне вбрання в рожевих тонах, яке повністю відповідало її екранному персонажу.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

На Марго був вінтажний лук від бренду Versace, що складався з блискучої мініспідниці зі складками, вкороченого в'язаного светра з високою горловиною та білих туфель на підборах, які вона носила у поєднанні зі шкарпетками.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Вперше подібне вбрання було представлено 1994 року модельєром Джанні Версаче в колекції осінь-зима. На подіумі лук демонструвала супермодель 90-х Кейт Мосс.

Кейт Мосс на показі Versace, 1994 рік / Фото: Getty Images

Кейт Мосс на показі Versace, 1994 рік / Фото: Getty Images

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