У вінтажному вбранні від Thierry Mugler: Аня Тейлор-Джой вийшла у світ з чоловіком-музикантом

Вечірка відбулася у Rockefeller Plaza, а до фотографів Аня Тейлор-Джой вийшла зі своїм чоловіком Малкольмом Макреєм, який одягнув чорний смугастий костюм та білу сорочку.

Аня Тейлор-Джой та її чоловік / Фото: Associated Press

Сама Аня обрала вінтажний піджак від бренду Mugler з колекції осінь-зима 1995, який тоді на сцені демонструвала модель Кейт Мосс. Він був практично ровесником самої Тейлор-Джой, яка народилася 1996 року.

Кейт Мосс — Thierry Mugler, показ колекції осінь-зима 1995-1996, Париж / Фото: Getty Images

Доповнила вбрання Аня довгою чорною оксамитовою спідницею та чорними туфлями від Magda Butrym. Також вона зробила ретрозачіску, яскравий макіяж та одягла прикраси від Tiffany & Co., серед яких можна помітити знаменитий кулон-ключ.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Також раніше Аня продемонструвала мінісукню від Dior з плісованою накидкою, яку також носила з босоніжками від Jimmy Choo та прикрасами від Tiffany & Co.

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