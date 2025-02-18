У вінтажному вбранні від Thierry Mugler: Аня Тейлор-Джой вийшла у світ з чоловіком-музикантом

Акторка відвідала захід SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.
Вечірка відбулася у Rockefeller Plaza, а до фотографів Аня Тейлор-Джой вийшла зі своїм чоловіком Малкольмом Макреєм, який одягнув чорний смугастий костюм та білу сорочку.
Сама Аня обрала вінтажний піджак від бренду Mugler з колекції осінь-зима 1995, який тоді на сцені демонструвала модель Кейт Мосс. Він був практично ровесником самої Тейлор-Джой, яка народилася 1996 року.
Доповнила вбрання Аня довгою чорною оксамитовою спідницею та чорними туфлями від Magda Butrym. Також вона зробила ретрозачіску, яскравий макіяж та одягла прикраси від Tiffany & Co., серед яких можна помітити знаменитий кулон-ключ.
Також раніше Аня продемонструвала мінісукню від Dior з плісованою накидкою, яку також носила з босоніжками від Jimmy Choo та прикрасами від Tiffany & Co.
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