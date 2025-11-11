- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
У вінтажній куртці і джинсах: Крістен Стюарт у простому повсякденному образі презентувала свій режисерський дебют
35-річна акторка займається промотуром стрічки «Хронологія води».
Крістен Стюарт відвідала захід Film Independent Presents, присвячений промо фільму «Хронологія води», який відбувся у готелі London West Hollywood у Беверлі-Гіллз. Ця стрічка — це режисерський дебют Стюарт.
Вона з’явилася там у вінтажній рудо-червоній куртці на блискавці, з накладними кишенями і з підкладкою з принтом «гусяча лапка». На акторці також була біла футболка, чорні вільні джинси з чорним шкіряним ремінцем, білі шкарпетки і вінтажні кросівки Adidas Rekord зеленого кольору з білими смугами.
Крістен зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила легкий макіяж і темний манікюр. На шиї у неї був срібний ланцюжок.
До слова, «Хронологія води» — це історія жінки, яка набуває голосу після важкого дитинства, в якому було насильство і наркозалежність. Прем’єра стрічки відбулася у Каннах.
Нагадаємо, Крістен Стюарт у сміливому вбранні постала на кінофестивалі SCAD Savannah.