У вінтажній куртці і джинсах: Крістен Стюарт у простому повсякденному образі презентувала свій режисерський дебют

Крістен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Крістен Стюарт відвідала захід Film Independent Presents, присвячений промо фільму «Хронологія води», який відбувся у готелі London West Hollywood у Беверлі-Гіллз. Ця стрічка — це режисерський дебют Стюарт.

Вона з’явилася там у вінтажній рудо-червоній куртці на блискавці, з накладними кишенями і з підкладкою з принтом «гусяча лапка». На акторці також була біла футболка, чорні вільні джинси з чорним шкіряним ремінцем, білі шкарпетки і вінтажні кросівки Adidas Rekord зеленого кольору з білими смугами.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила легкий макіяж і темний манікюр. На шиї у неї був срібний ланцюжок.

Реклама

До слова, «Хронологія води» — це історія жінки, яка набуває голосу після важкого дитинства, в якому було насильство і наркозалежність. Прем’єра стрічки відбулася у Каннах.

Нагадаємо, Крістен Стюарт у сміливому вбранні постала на кінофестивалі SCAD Savannah.