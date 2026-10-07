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- Шоу-бізнес
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У вінтажній мінісукні з ефектними рукавами: донька Майкла Джексона похизувалася стрункими ногами
Для світського виходу Періс Джексон обрала червоне вбрання з колекції 2001 року.
Періс Джексон в ефектному образі відвідала галавечір BoF 500 у Парижі. Перед фотографами вона постала у вінтажній сукні від Escada з колекції 2001 року, у якій продемонструвала стрункі ноги.
Червона мінісукня мала приталений силует і глибоке V-подібне декольте, яке привертало увагу до її татуювань. Вбрання було щедро оздоблене флористичною вишивкою чорним і золотистим бісером та лелітками.
Особливо ефектними були довгі рукави, які розширювалися донизу і завершувалися видовженими краями. Позуючи, Періс трохи розвела руки, демонструючи незвичайний крій сукні.
Лук вона доповнила чорними туфлями з відкритими носками й високими платформами. На одній щиколотці у неї був тонкий золотистий браслет. З прикрас Джексон також обрала кілька делікатних ланцюжків із підвісками, довгі сережки, пірсинг і каблучки.
Періс зробила укладання з локонами і прикореневим об’ємом, а також макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Періс Джексон продемонструвала ніжний образ у пудровому тренчі та золотистому топі на показі Chloе.