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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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465
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1 хв

У вінтажній мінісукні з ефектними рукавами: донька Майкла Джексона похизувалася стрункими ногами

Для світського виходу Періс Джексон обрала червоне вбрання з колекції 2001 року.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Періс Джексон

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон в ефектному образі відвідала галавечір BoF 500 у Парижі. Перед фотографами вона постала у вінтажній сукні від Escada з колекції 2001 року, у якій продемонструвала стрункі ноги.

Червона мінісукня мала приталений силует і глибоке V-подібне декольте, яке привертало увагу до її татуювань. Вбрання було щедро оздоблене флористичною вишивкою чорним і золотистим бісером та лелітками.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Особливо ефектними були довгі рукави, які розширювалися донизу і завершувалися видовженими краями. Позуючи, Періс трохи розвела руки, демонструючи незвичайний крій сукні.

Лук вона доповнила чорними туфлями з відкритими носками й високими платформами. На одній щиколотці у неї був тонкий золотистий браслет. З прикрас Джексон також обрала кілька делікатних ланцюжків із підвісками, довгі сережки, пірсинг і каблучки.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Періс зробила укладання з локонами і прикореневим об’ємом, а також макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Періс Джексон продемонструвала ніжний образ у пудровому тренчі та золотистому топі на показі Chloе.

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